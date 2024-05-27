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العالم
"سواء بالنسبة لفلسطين أو الصحراء الغربية"

الوزير الأول السلوفيني: سلوفينيا تتّفق مع الجزائر حول حقّ الشعوب في تقرير مصيرها (فيديو)

الشروق أونلاين
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الوزير الأول السلوفيني: سلوفينيا تتّفق مع الجزائر حول حقّ الشعوب في تقرير مصيرها (فيديو)
ح.م
الوزير الأول السلوفيني مع الرئيس تبون

تتفق الجزائر مع سلوفينيا حول حقّ الشعوب في نيل استقلالها وتقرير مصيرها، سواء بالنسبة لفلسطين أو الصحراء الغربية.

جاء هذا في تصريح للوزير الأول السلوفيني روبرت غولوب الذي يجري زيارة إلى الجزائر يوم الإثنين، عقب محادثاته مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال غولوب إن سلوفينيا والجزائر ملتزمتان بالعمل سويا من أجل رفع التحديات الدولية، خاصة ما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية، والبحث عن حلول سلمية للنزاعات.

وتابع يقول:”لقد تطرقنا اليوم مع السيد رئيس الجمهورية، إلى الوضعية المأساوية في غزة. كما تحدثنا عن تحديات أخرى على الساحة الدولية، وإمكانية إيجاد حلول سلمية لها”.

مشيرا إلى “تطابق وجهات النظر بينه وبين الرئيس تبون، حول الحقّ في الحرية وتقرير مصير الشعوب والأمم المكافحة من أجل نيل استقلالها، سيما فيما يخص فلسطين والصحراء الغربية”.

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