الوزير الأول يترأس اجتماعا للحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات.

وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول أن الاجتماع تناول بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قواعد أمان مصادر الإشعاعات المؤينة والوقاية من الإشعاعات.

ويهدف مشروع هذا النص إلى تعزيز النظام الوطني للحماية من الإشعاعات من خلال تأطير التعرضات المهنية والطبية والعمومية، وكذا تسيير المصادر الإشعاعية والمعدات المرتبطة بها.

وعلى صعيد آخر، درست الحكومة أيضًا عرضاً حول الخطة التنفيذية لإنجاز الخريطة الإجتماعية للجزائر، والتي ترتكز على منهجية منظمة ومقيّمة على أساس مؤشرات ومقاييس تغطي البُعد البشري والواقع الجغرافي للمناطق.

وفي هذا الإطار، تم اختيار عدة مجالات للتحليل، تشمل التركيبة السكانية، والتعليم، والصحة والتغطية الصحية، والظروف المعيشية، وتوافر الخدمات الأساسية، وسهولة التنقل، والترابط الإقليمي، ومواطن الضعف البيئية والمناخية.

والهدف النهائي من هذه الخريطة هو تحسين تقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمناطق، وتعزيز استهداف السياسات العامة وتحديد أولوياتها، وضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المتوفرة.