الوزير الأول يدعو عمال وحدة صناعة صفائح الفرامل للعودة إلى مناصبهم

بعد وضعه حيز الخدمة بتكليف من الرئيس لتثمين الأملاك المسترجعة

دعا الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، جميع العمال السابقين بوحدة صناعة صفائح الفرامل إلى العودة إلى مناصبهم، بعد وضع المصنع حيز الخدمة بتكليف من رئيس الجمهورية.

وقال الوزير الأول: “كل العمال الذين كانوا في هذه الوحدة، الأبواب مفتوحة للالتحاق بمناصبهم.. كل التعليمات أعطيت للمسؤولين على هذه الوحدة أن يكون المنتج من النوع الأول لأن الفرامل قطعة حساسة”.

وأشرف غريب، اليوم الأربعاء، ببلدية الرغاية بالجزائر العاصمة، على مراسم وضع مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها حيز الخدمة.

وبحسب بيان نشرته مصالح الوزير الأول، فإن تدشين هذه المنشأة الصناعية يأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تثمين الأملاك المسترجعة في إطار قضايا الفساد، وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال تحويلها إلى مشاريع إنتاجية تساهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل ودعم الاستثمار.

ويُعد المصنع، التابع لشركة الصيانة للشرق، فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (GICA)، مكسبا جديدًا للصناعة الوطنية، حيث يتخصص في إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها الموجهة للسيارات والشاحنات، وفق المعايير التقنية المعتمدة.

ومن المنتظر أن تسهم هذه الوحدة في تعزيز قدرات الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات السوق الوطنية، وتقليص فاتورة استيراد قطع الغيار، إلى جانب فتح آفاق للتصدير نحو الأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصناعة الجزائرية.

ويجسد هذا المشروع توجه السلطات العمومية نحو دعم الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، وترقية النسيج الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الاقتصادية عبر تشجيع الإنتاج المحلي واستغلال الأصول المسترجعة في مشاريع تنموية منتجة.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة وفد وزاري يضم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السعيد سعيود، ووزير الصناعة يحيى بشير، ووزير المالية عبد الكريم بوالزرد، إلى جانب عدد من المسؤولين والمتعاملين الاقتصاديين.