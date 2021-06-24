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الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس تبون يكلفه بتصريف أعمالها
الجزائر

الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس تبون يكلفه بتصريف أعمالها

الشروق أونلاين
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الوزير الأول يقدم استقالة حكومته والرئيس تبون يكلفه بتصريف أعمالها

كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول عبد العزيز جراد بتصريف أعمال الحكومة الحالية لحين تشكيل حكومة جديد.

 وعقب تقديم الوزير الأول عبد العزيز جراد لاستقالة حكومته كلف الرئيس تبون، عبد العزيز جراد بتصريف أعمال الحكومة الحالية إلى غاية تشكيل حكومة جديدة.

وقال رئيس الجمهورية، للوزير الأول، عبد العزيز جراد بعد تقديم استقالة حكومته “ستواصل مهامك إلى غاية تعيين حكومة جديدة”.

وقدم الرئيس تبون شكره لحكومة جراد و ما قدمته في المرحلة الصعبة التي مرت بها الجزائر خلال جائحة كورونا.

من جهته قدم الوزير الأول شكر حكومته للرئيس عبد المجيد تبون، مؤكدا مساندته للمسعى الذي يقوم به لبناء الجزائر الجديدة.

وقدم الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس، استقالة حكومته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “تبعًا لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرسمية والنهائية لانتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني،بتاريخ 12 ذي القعدة 1442،الموافق لـ 23جوان 2021، يقدم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،اليوم،في الساعة 11:30 صباحًا، وذلك طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور”.

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التعليقات
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  • خليفة

    نسأل الله ان تكون الحكومة القادمة في مستوى طموحات الشعب و الذي ينتظر ان تقدم له الخدمات الضرورية و المطلوبة ،و تسهر على تلبية مختلف حاجاته الضرورية و بالتالي تكون فال خير على العباد والبلاد.

    -2

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