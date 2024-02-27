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رياضة

الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر

عمر سلامي
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الوزير حماد في زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر
ح.م
وزير الشباب والرياضة في زيارة عمل وتفقد لولاية معسكر

يقوم وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، الثلاثاء، بمعاينة منشآت رياضية وشبانية بولاية معسكر.

وحلّ الوزير حماد مساء الاثنين بولاية معسكر، أين كان في استقباله كل من والي الولاية فريد محمدي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، وكذا السلطات المدنية والعسكرية ونواب البرلمان بغرفتيه وأعضاء المجلس الأعلى للشباب .

وفي أول محطة له تنقل الوزير حماد و والي الولاية و الوفد المرافق لهما، إلى بلدية تغنيف حيث قام بمعاينة ملعب ألعاب القوى.
وشدد الوزير على ضرورة الاستغلال الجيد من صيانة و تجهيزات للمرافق التي يزخر بها هذا الصرح الرياضي.

كما شدّد أيضا على تسخير ملعب ألعاب القوى لفائدة الشباب و المواهب الشابة، وكذا ضرورة تنظيم منافسات وطنية ودولية تماشيا مع الامكانيات التي تزخر بها الولاية.

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