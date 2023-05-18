الوزير حماد يتفقد الهياكل الرياضية التي ستحتضن الألعاب العربية

قام وزير الشباب والرياضة، عبد الرحمان حماد، صبيحة الخميس، بزيارة هياكل رياضية بالعاصمة، معنية باحتضان الألعاب العربية الجزائر 2023.

وتنقل الوزير حماد، رفقة والي العاصمة، إلى المركب الأولمبي محمد بوضياف أين عاين ميدان “SATO ” المخصص لاحتضان منافسات ألعاب القوى خلال الألعاب العربية.

كما وقف وزير الشباب والرياضة بعد ذلك، بالقاعة البيضاوية، على آخر التحضيرات و النقائص المسجلة قصد التكفل بها في أقرب وقت.

وقبل التنقل مركب محمد بوضياف، كان الوزير حماد قد زار رفقة والي العاصمة، عبد النور رابحي، في المحطة الأولى، فندقي مزافران والرمال الذهبية ، أين تلقى شروحات بخصوص ظروف إقامة ضيوف الجزائر.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، فإن الوزير حماد أكد على ضرورة أن تكون الخدمات الفندقية المقدمة ذات جودة عالية مع اغتنام الحدث للترويج للصناعة التقليدية الجزائرية عن طريق تنظيم معارض متخصصة.

وفي المحطة الثالثة من الزيارة التفقدية، تنقل الوفد الى القاعة المتعددة الرياضات بحيدرة أين وقف على آخر الأشغال، حيث أسدى الوزير حماد تعليمات برفع وتيرة الأشغال قصد تسليمها في الأجال المحددة.

كما قام وزير الشباب و الرياضة مرفوقا بوالي ولاية الجزائر و الوفد المرافق لهما، بمعاينة الاشغال المتعلقة بترميم القاعة المتعددة الرياضات ببرج الكيفان و التي ستحتضن منافسات الملاكمة للالعاب العربية.