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الجزائر

الوظيفة العمومية تحدد مواقيت العمل خلال شهر رمضان

الشروق أونلاين
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الوظيفة العمومية تحدد مواقيت العمل خلال شهر رمضان

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الأحد، مواقيت العمل المطبقة في المؤسسات والإدارات العمومية خلال شهر  رمضان المبارك.

وحسب بيان للمديرية فستكون مواقيت العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الساعة الثالثة والنصف مساء من يوم الأحد إلى يوم الخميس.

وفيما يخص الولايات الجنوبية التالية:  أدرار وتمنراست وإليزي وتندوف وبشار وورقلة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وعين صالح وعين قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، فإن مواقيت العمل ستكون من الساعة السابعة صباحا الى الثانية زوالا.

وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية أنه سيتم الرجوع إلى مواقيت العمل العادية بعد عيد الفطر المبارك.

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