امتحانات 2026: تعليمات صارمة لضمان التنظيم وتدارك النقائص

أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، السبت، على ضرورة ضمان جاهزية شاملة لتنظيم الامتحانات الوطنية في أحسن الظروف، مع تسجيل تأخر في إنجاز عدد من المشاريع التربوية المبرمجة للدخول المدرسي المقبل، ما يستدعي تسريع وتيرة المتابعة الميدانية وتدارك النقائص.

وخلال ندوة وطنية خُصصت لمتابعة التحضيرات الجارية لامتحانات 2026 وكذا تقييم تقدم برنامج الاستثمار، أكد الوزير أن امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط يمثلان أولوية قصوى، داعيًا إلى تعبئة شاملة لضمان تنظيم محكم من جميع الجوانب، مع تدارك النقائص المسجلة في الدورات السابقة، خاصة ما تعلق بمراكز الإجراء وتجهيزها.

وفي هذا السياق، أشار إلى جاهزية أغلب المراكز بعد معاينات ميدانية، مع اتخاذ تدابير لتحسين ظروف الاستقبال، من خلال توفير فضاءات مهيأة لراحة المترشحين، وتعزيز إجراءات الرقابة لمنع إدخال الهواتف النقالة، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخطورة الغش.

كما شدد على أهمية التنسيق مع مختلف القطاعات لضمان التكفل الشامل بالمترشحين، لاسيما في مجالات النقل، الصحة، الأمن والإطعام، إضافة إلى تخصيص مراكز خاصة لفائدة التلاميذ المقيمين بالمستشفيات.

في المقابل، كشف عرض حول برنامج الاستثمار عن تسجيل 2373 مشروعا تربويا، غير أن جزءا منها لم ينطلق بعد، مع تفاوت في نسب التقدم بين الولايات، وهو ما اعتبره الوزير دون المستوى المطلوب.

وبخصوص برنامج 2025، الذي يتضمن إنجاز 600 قسم توسعة و196 متوسطة و70 ثانوية، أقرّ الوزير بوجود تأخر ملحوظ في الانطلاق، محذرًا من انعكاساته على ظروف التمدرس، خاصة من حيث الاكتظاظ، وإمكانية إلغاء بعض المشاريع غير المكتملة وفق التشريعات المعمول بها.

وفي ختام الندوة، دعا الوزير إلى تكثيف المتابعة الميدانية ورفع وتيرة الإنجاز، مع اعتماد تقارير دورية دقيقة، مؤكدًا أن ضمان تنظيم امتحانات ناجحة وتحسين ظروف التمدرس يظل أولوية مركزية للقطاع.