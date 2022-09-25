امتحان صعب للخضر أمام نيجيريا الجريحة

الملعب سيكون مكتظا للمرة الثانية على التوالي

سيكون سهرة الثلاثاء، أشبال المدرب جمال بلماضي على موعد مع منتخب لا يختلف عنهم في شيء، من الناحية المعنوية، بعد إقصائه من كأس العالم، وهو منتخب إفريقي متمرس، صار قوة إفريقية ضاربة منذ ربيع 1980، عندما توّج على أرضه بكأس أمم إفريقيا عى حساب المنتخب الجزائري، بثلاثية نظيفة، ومن يومها ونيجيريا قوة إفريقية، إما فائزة بالتاج الإفريقي أو منافسة شرسة عليه، أو متأهلة إلى كأس العالم، أو مقصاة من آخر المراحل، وهي من المنتخبات التي أنجبت ومازالت نجوما من المستوى العالمي، بالرغم من أن أنديتها المحلية لا تؤدي بشكل جيد ولا تتوج بالألقاب الإفريقية للأندية.

لن يجد جمال بلماضي أي عذر أمام نيجيريا لو أدى أشباله مباراة شاحبة مثل تلك التي أدوها أمام منتخب غينيا، لأن اللاعبين تعوّدوا الآن على أجواء ملعب وهران وعلى أرضيته، ومن المفروض أنهم قد دخلوا المنافسة الودية، كما أن المنافس جريح بسبب غيابه عن العرس المونديالي في قطر، ويمر بمرحلة انتقالية لن تطول لأن الأمر يتعلق ببلد كرة كبير جدا، يغيب لفترة عن الأضواء ويعود بسرعة فائقة، وإذا كان جمال بلماضي في الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة غينيا، قد قال بأنه سيعتمد أمام نيجيريا على التشكيلة الأساسية فإن الجماهير قد فهمت بأن لا تغيير طرأ على تفكيره، بمعنى أنه سيلعب أمام نيجيريا بحارس مختلف فقط، وبنفس التعداد الذي خيّب أمام منتخبين ضعيفين وهما سيراليون وغينيا الاستوائية في أمم إفريقيا بالكامرون، وأمام الكامرون في البليدة، ما يعني أن الجديد الذي تحدث عنه المدرب سابقا عندما حدّد له موعدا في سبتمبر، هو إعادة طهي القديم من بن طالب وديلور وفقط.

تبدو التشكيلة المحتملة سهرة الثلاثاء، في ترك زغبة في حراسة المرمى، لأنه لم يختبر كثيرا وكل فرص غينيا ردها الدفاع أو خرجت بعيدا عن الإطار، وسيتم وضع الرباعي عطال وبن سبعيني وتوقاي وماندي في الدفاع، ومنح خط الوسط للثنائي بن طالب وبن ناصر مع إمكانية إشراك معهما بلايلي أو زرقان، بهجوم كلاسيكي مع الثلاثي بلايلي ومحرز وسليماني ومحرز أو ربما آدم وناس في مكان بلايلي إن تم نقل بلايلي إلى خط الوسط.

صحيح أن وجود نيجيريا محفز لأجل لعب مباراة كبيرة، كما كان الحال أمام منتخب إيران المونديالي، حيث أدى رفقاء محرز في تلك المباراة أداء راقيا وفازوا بالنتيجة وطريقة اللعب، لكن ما قدمته الجماهير للطاقم الفني وللاعبين في مدينة وهران بالذات لا يمكن أن يكون من دون ردّ للجميل، حيث أغلق المناصرون صفحتي الكامرون المخيبتين وفتحوا الصفحة الجديدة بالرغم من الألم الذي كان مؤثرا وسيظهر أكثر الوجع خلال احتضان قطر لمنافسة كأس العالم ونكون من المتفرجين وليس من الفاعلين.

بلماضي يحضّر لرسم تكتيكي جديد بتشكيلة متجدّدة

باشر الناخب الوطني، جمال بلماضي، سهرة السبت، تطبيق التغييرات الفنية والتكتيكية التي ينوي القيام بها على منظومة لعب المنتخب الوطني، التي أصبحت مكشوفة ومعلومة لدى منافسيه، وهذا تحسبا للاستحقاقات القادمة، بداية بتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار التي ستتواصل شهر مارس المقبل، ثم بعدها تصفيات “كان” 2025 المرتقبة في غينيا وتصفيات كأس العالم 2026.

ويتجه المدرب الوطني، حسب تصريحاته الأخيرة، لإحداث بعض التغييرات على المنظومة التكتيكية التي سيعتمد عليها في المرحلة القادمة، وهو ما يحاول تجسيده من خلال وديتي هذا الأسبوع، وهو ما بدأه في مباراة السبت الماضي أمام غينيا حيث عرفت التشكيلة الأساسية التي شاركت تغييرات كثيرة، على أن تتواصل العملية في المباراة الثانية هذا الثلاثاء أمام نيجيريا ولكن هذه المرة بالعناصر الأساسية.

وكان بلماضي كشف أنه يبحث عن لاعبين بمواصفات محددة تتماشى مع المنهجية الجديدة التي ينوي تطبيقها، الأمر الذي جعله يعيد نبيل بن طالب، الذي نجح في الاختبار الأول أمام غينيا في انتظار التأكيد في الاختبار الثاني أمام نيجيريا.

وحسب مختصين فإن بلماضي يريد تحضير عدة خطط، (خطة أولى أساسية وخطة ثانية وحتى خطة ثالثة)، وهذا بحسب مستوى وطريقة لعب المنافس، وهو ما لمسناه في التغييرات التكتيكية التي عرفتها مباراة غينيا الأخيرة، حيث كان أداء رفقاء اسماعيل بن ناصر مختلفا ما بين بداية الشوط الأول ونهايته ثم الشوط الثاني.

في ذات السياق، كان مسؤول الاتصال في المنتخب الوطني، صالح باي عبود، اعترف بأن طريقة لعب المنتخب الوطني أصبحت معروفة لدى الجميع، مؤكدا توجّه جمال بلماضي، لإحداث تعديلات على مستوى رسمه التكتيكي، لمفاجأة منافسيه في المواعيد القادمة، بالإضافة إلى التغييرات التي ستمس التشكيلة الأساسية، من خلال الاعتماد على وجوه جديدة شابة وأخرى مخضرمة.

وينتظر أن يواصل الناخب الوطني تغييراته التكتيكية في المباراة الودية الثانية أمام منتخب نيجيريا، في وقت سيعتمد خلالها على أفضل تشكيلة ممكنة، حسب تصريحاته عقب نهاية المباراة السابقة أمام منتخب غينيا.