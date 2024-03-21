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انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024
الجزائر

انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024

الشروق أونلاين
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انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024
ح.م
رئيس الجمهورية

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024.

وقد أشرف الرئيس تبون، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة، على اجتماع خصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في هذا الاجتماع كل من:

  • رئيس مجلس الأمة،
  • رئيس المجلس الشعبي الوطني،
  • رئيس المحكمة الدستورية،
  • الوزير الأول،
  • رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
  • مدير ديوان رئاسة الجمهورية،
  • وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024، حسب ما أفاد به ذات البيان.

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