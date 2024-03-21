انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024
قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024.
وقد أشرف الرئيس تبون، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة، على اجتماع خصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشارك في هذا الاجتماع كل من:
- رئيس مجلس الأمة،
- رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- رئيس المحكمة الدستورية،
- الوزير الأول،
- رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
- مدير ديوان رئاسة الجمهورية،
- وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024، حسب ما أفاد به ذات البيان.