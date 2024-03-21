انتخابات رئاسية مسبقة في الجزائر يوم 7 سبتمبر 2024

قرر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة. حُدّد تاريخُها بيوم 7 سبتمبر 2024.

وقد أشرف الرئيس تبون، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة، على اجتماع خصّص لدراسة التحضيرات للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشارك في هذا الاجتماع كل من:

رئيس مجلس الأمة،

رئيس المجلس الشعبي الوطني،

رئيس المحكمة الدستورية،

الوزير الأول،

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،

مدير ديوان رئاسة الجمهورية،

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وسيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان 2024، حسب ما أفاد به ذات البيان.