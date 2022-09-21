-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول أمطار رعدية مرفوقة ببرد عبر 25 ولاية حتى صبيحة الخميس
اقتصاد
لأول مرة في تاريخها

انتخاب الجزائر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية

الشروق أونلاين
  • 278
  • 0
انتخاب الجزائر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية
ح.م
جانب من الاجتماعات

تم  انتخاب الجزائر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية ممثلة في رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، حسب بيان لوزارة العمل.

وأوضح البيان: أن الانتخابات، جرت بمصادقة رؤساء الفرق الثلاثة للمنظمة (وزراء العمل وممثلي النقابات وأرباب العمل)، على هامش أشغال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، التي تجري فعالياتها بالقاهرة، مصر خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 سبتمبر2022 .
وحسب الوزارة فإن تزكية السيدة سعيدة نغزة سمحت للجزائر بترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية لأول مرة في تاريخها.

من جهته أوضح بيان الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أنها “تتشرف بالإعلان عن تزكية رئيستها، السيدة سعيدة نغزة، لتولي منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهذا بمصادقة رؤساء الفرق الثلاثة للمنظمة (الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال)، المشاركة في الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة من 18 إلى 25 سبتمبر الجاري”.

وأضاف البيان أن هذه التزكية، التي تأتي بعد تكريم السيدة نغزة، أمس الاثنين، برفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تعد “مكسبا هاما جدير بالافتخار به، حيث تعد المرة الأولى التي تترأس فيها الجزائر مجلس إدارة منظمة العمل العربية”.

وذكر البيان أن “منظمة العمل العربية تضم في عضويتها جميع الدول العربية، وتنفرد، دون سائر المنظمات العربية المتخصصة، بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيمانا بأهمية تكاثف أطراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية”.

مقالات ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يريد برنامج تعاون قوي مع الجزائر

الاتحاد الأوروبي يريد برنامج تعاون قوي مع الجزائر

وكالة الأنباء الجزائرية: هذه هي أسباب ارتفاع قيمة الدينار

وكالة الأنباء الجزائرية: هذه هي أسباب ارتفاع قيمة الدينار

عين الدفلى: تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا التشيلي وكوت ديفوار

عين الدفلى: تصدير شحنة من الكوابل الكهربائية نحو إيطاليا التشيلي وكوت ديفوار

حكار: عقود لضخ كميات إضافية من الغاز نحو إيطاليا خلال أسابيع

حكار: عقود لضخ كميات إضافية من الغاز نحو إيطاليا خلال أسابيع

نتوقع تصدير 3.5 مليون من منتجات الإسمنت بنهاية العام

نتوقع تصدير 3.5 مليون من منتجات الإسمنت بنهاية العام

“إيني” الإيطالية: إمدادات الجزائر في أعلى مستوياتها

“إيني” الإيطالية: إمدادات الجزائر في أعلى مستوياتها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد