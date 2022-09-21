لأول مرة في تاريخها

تم انتخاب الجزائر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية ممثلة في رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، حسب بيان لوزارة العمل.

وأوضح البيان: أن الانتخابات، جرت بمصادقة رؤساء الفرق الثلاثة للمنظمة (وزراء العمل وممثلي النقابات وأرباب العمل)، على هامش أشغال الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربي، التي تجري فعالياتها بالقاهرة، مصر خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 25 سبتمبر2022 .

وحسب الوزارة فإن تزكية السيدة سعيدة نغزة سمحت للجزائر بترأس مجلس إدارة منظمة العمل العربية لأول مرة في تاريخها.

من جهته أوضح بيان الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية أنها “تتشرف بالإعلان عن تزكية رئيستها، السيدة سعيدة نغزة، لتولي منصب رئيسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهذا بمصادقة رؤساء الفرق الثلاثة للمنظمة (الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال)، المشاركة في الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد بالقاهرة من 18 إلى 25 سبتمبر الجاري”.

وأضاف البيان أن هذه التزكية، التي تأتي بعد تكريم السيدة نغزة، أمس الاثنين، برفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تعد “مكسبا هاما جدير بالافتخار به، حيث تعد المرة الأولى التي تترأس فيها الجزائر مجلس إدارة منظمة العمل العربية”.

وذكر البيان أن “منظمة العمل العربية تضم في عضويتها جميع الدول العربية، وتنفرد، دون سائر المنظمات العربية المتخصصة، بتطبيق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشراك الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال في كل نشاطات المنظمة وأجهزتها الدستورية والنظامية، إيمانا بأهمية تكاثف أطراف الإنتاج في الوطن العربي، كضرورة ودعامة أساسية للوحدة العربية”.