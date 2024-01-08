انتخاب الشيخ علي القره داغي رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

انتخب الشيخ علي محيي الدين القره داغي يوم الإثنين، رئيسا للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بعد فوزه بـ 91.51 من أصوات الجمعية العامة للاتحاد في الدوحة.

وجرت عمليات التصويت لانتخاب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونوابه وأعضاء مجلس الأمناء، في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور 651 عالما من مختلف دول العالم.

ويحمل القره داغي، وهو من مواليد عام 1949 بمحافظة السليمانية في كردستان العراق، شهادة الدكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف.

وأسّس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عام 2004، بهدف “بيان موقف العلماء من الأحداث المهمّة والاستحقاقات التي قد تطرأ في العالم”، حسب ما يوضحه على موقعه الرسمي.

وسيخلف القره داغي، الشيخ سالم سقاف الجفري الذي تولى الرئاسة في سبتمبر 2022. بعد استقالة المغربي أحمد الريسوني على خلفية تصريحات عدائية أطلقها ضد الجزائر.