انتخاب طالب كريمة رئيسة جديدة للاتحادية

الجمعية العامة الانتخابية لكرة اليد

انتخبت كريمة طالب، رئيسة جديدة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بقاعة المحاضرات التابعة للمركب الأولمبي “محمد بوضياف”.

ونظمت الجمعية الانتخابية الثانية بعد إلغاء الاتحاد الدولي لكرة اليد، نتائج الجمعية الأولى المنظمة يوم 12 أكتوبر الماضي والمخصصة لاعتماد النصوص الجديدة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد التي لم يتم المصادقة عليها من طرف أغلبية الأعضاء (50+1).

وعرفت الجمعية الانتخابية المكررة التي أشرف عليها ممثل الاتحاد الدولي لكرة اليد، التونسي معاذ بن زياد، حضور 113 عضو من أصل 133 يشكلون الجمعية العامة لاتحادية كرة اليد. وحصلت كريمة طالب رئيسة نادي بومرداس، على 65 صوتا مقابل 44 للمترشح الثاني عبد المجيد بوزيد، فيما ألغيت أربع بطاقات.

وصرحت الرئيسة الجديدة عقب انتخابها قائلة: “أعتقد أن أعضاء الجمعية العامة،أكدوا من جديد دعمهم لترشحي. لم ينتبني أي شك من موقف الأعضاء الذين وضعوا ثقتهم في شخصي خلال الجمعية العامة ليوم 12 أكتوبر الماضي. أتمنى أن أكون في مستوى هذه الثقة”. وبالنسبة للرئيسة الجديدة، “تعيش كرة اليد الجزائرية وضعية صعبة للغاية، مما يتطلب من كل الفاعلين في هذه الرياضة اتخاذ إجراءات عاجلة وفي مقدمتها إعادة بعث البطولة الوطنية وكأس الجزائر في أقرب وقت ممكن”.

كما يشكل تكوين المدربين والحكام من الأولويات الأخرى في سياسة الرئيسة الجديدة لاتحادية كرة اليد، حيث تقول في هذا السياق: “يبقى الهدف المسطر، الوصول إلى تكوين كل المدربين من خلال الدورات التكوينية على مستوى كل الرابطات الولائية مع التكفل بقدامى رياضيي النخبة”.

وتنافس مرشحان اثنان على منصب رئيس اتحادية كرة اليد وهما طالب كريمة وعبد المجيد بوزيد. وسبقت الجمعية الانتخابية، جمعية طارئة خصصت للمصادقة على القانون الأساسي الجديد للهيئة الكروية التي جرت يوم 9 نوفمبر بقاعة المحاضرات للمركب الأولمبي “محمد بوضياف”.

وتتواصل أشغال الجمعية الانتخابية بالتصويت على أعضاء المكتب الفدرالي. وترشح 18 شخصا لمنصب النائب الأول للرئيس (مترشحان) ومنصب النائب الثاني للرئيس (3 مترشحين)، ومنصب النائب الثالث للرئيس (مترشحان) ثالث للرئيس، ومنصب الأمين العام (مترشح واحد) ومنصب أمين الخزينة (مترشحان).

وتأتي المصادقة على النسخة الجديدة لقوانين الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، يوم 9 نوفمبر عملا بتوجيهات الهيئة الدولية والكونفدرالية الإفريقية لكرة اليد.يذكر ان الاتحادية الجزائرية لكرة اليد مسيرة منذ 17 سبتمبر 2021 من قبل مكتب مؤقت يرأسه اللاعب الدولي السابق عبد الكريم بن جميل عقب قرار الوقف التحفظي الذي صدر في حق الرئيس السابق حبيب لعبان.