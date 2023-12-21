انتشار الحمى القلاعية.. بيان هام من وزارة الفلاحة

أعلنت وزارة الفلاحة عن إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد مرض الحمى القلاعية عبر الولايات، كإجراء وقائي، تفاديا لانتشاره.

وأفادت الوزارة في بيان لها، الخميس، أنه بعد التأكد من ظهور حالات من مرض الحمى القلاعية ببعض الولايات تعلن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد هذا المرض على المستوى الوطني، كإجراء وقائي، تفاديا لانتشاره.

وأكد البيان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتنفيذ عملية التلقيح في أسرع و اقصر وقت ممكن. ولا سيما بتجنيد كافة المصالح البيطرية عبر التراب الوطني.

ودعت الوزارة الفلاحين والمربين لتسهيل إنجاز هذه العملية الهامة التي تهدف إلى حماية الثروة الحيوانية الوطنية.

ويجدر التذكير بأنه بعد اكتشاف حالات مشبوهة لإصابة بعض الحيوانات قامت السلطات المحلية بالتنسيق مع المصالح البيطرية، بإغلاق أسواق الماشية ببعض الولايات. كإجراء احترازي لتفادي انتشار المرض عن طريق تنقل واحتكاك المواشي.

وقالت الوزارة أن مرض الحمى القلاعية يعتبر مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الماشية (الأبقار والأغنام والماعز …..). ولا يتنقل إلى الإنسان.