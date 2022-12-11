انتشار المتحوّر الجديد لكورونا في العالم يتطلّب الوقاية واليقظة

البروفيسور مهياوي يؤكد:

أكّد البرفيسور رياض مهياوي، عضو اللّجنة العلمية لرصد ومتابعة وباء كورونا في الجزائر أن الوضعية الوبائية مستقرة من خلال الرصد اليومي ومؤشراته، غير أنه مع تسجيل حالات الأنفلونزا الموسمية، يبقى اتباع الإجراءات الوقائية ضروريا تحسبا لأي طارئ، خاصة مع انتشار المتحوّر الجديد لأوميكرون في عدة دول في العالم .

ودعا البروفيسور مهياوي، خلال استضافته، الأحد، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، خاصة لمن يعانون من ضعف المناعة مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار الفيروسات الهوائية، مبرزا في السّياق ذاته انتشار المتحوّر الجديد لأوميكرون في 65 دولة في العالم .

وكشف المتحدث عن عزوف للمواطنين عن إجراء الكشف عن فيروس كورونا، معتبرا أنّ السبب في ذلك يعود لنقص حدة هذا الوباء وأعراضه، مضيفا أنه من الصعب العودة مجددا إلى إتباع إجراءات الوقاية كارتداء القناع الواقي وغيرها من الاحتياطات التي كنا نتبعها خلال فترة الجائحة، غير أنها تبقى ضرورية وأمر لا بد منه.