-- -- -- / -- -- --
أثقل فوز في البطولة الوطنية

ح.م
انتصاران متتاليان بِعشرة أهداف نظيفة لِشباب بلوزداد

سجّل فريق شباب بلوزداد مساء الأحد أثقل فوز، في بطولة القسم الوطني الأوّل “موبيليس” نسخة 2025-2026.

وتغلّب الشباب بِسُباعية نظيفة على الزائر ترجي مستغانم، في مباراة لِحساب الجولة الـ 25.

وكان فوز مولودية الجزائر (0-5) خارج القواعد على ترجي مستغانم، في الجولة الـ 22 بِتاريخ السابع من مارس الماضي، أثقل انتصار في بطولة الموسم الحالي (من حيث الفارق تحديدا).

وتألّق متوسط الميدان رؤوف بن غيث والمهاجم لطفي بوصوار، بِتسجيل كل واحد منهما ثلاثية لِمصلحة شباب بلوزداد في مرمى ترجي مستغانم.

ورفع بن غيث رصيده إلى 6 أهداف في البطولة الوطنية، نظير 5 أهداف لِبوصوار.

ودرّب شباب بلوزداد التقني سليم سبع مؤقّتا، بعد إقالة الإدارة في الأيام القليلة الماضية للمدرب سيد راموفيتش.

وجاءت نتائج باقي المقابلات على النحو التالي:

م.البيّض 1 – ش.القبائل 1

و.سطيف 1 – ن.بن عكنون 1

ا.خنشلة 1 – ن.البارادو 0

ج.الشلف 2 – ا.العاصمة 1

وتشكّلت لائحة الترتيب كالتّالي:

