انتصار قانوني أول للسنغال يشعل الأزمة مع “الكاف”

تجميد لقب أمم إفريقيا 2025..

شهدت أزمة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 تطورًا جديدًا ومثيرًا، بعد تقارير أشارت إلى قبول الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي، ضد قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسحب اللقب من منتخب السنغال ومنحه إلى منتخب المغرب.

وبحسب المصادر، فإن هذا القرار لا يعني حسم القضية بشكل نهائي، بل يؤدي إلى تجميد تنفيذ قرار “كاف” مؤقتًا، ما يضع اللقب في حالة “فراغ قانوني”، حيث لا يمكن اعتبار أي من المنتخبين بطلاً رسميًا إلى حين صدور الحكم النهائي من المحكمة، الذي قد يستغرق عدة أشهر.

وتعود جذور الأزمة إلى قرار لجنة الاستئناف في الكاف، التي قلبت نتيجة المباراة النهائية، واعتبرت السنغال خاسرة بنتيجة 0-3، بداعي انسحاب لاعبيها بشكل مؤقت من أرض الملعب احتجاجًا على احتساب ركلة جزاء خلال اللقاء.

من جانبها، رفضت السنغال القرار بشكل قاطع، واعتبرته “ظلمًا إداريًا”، حيث امتنعت عن إعادة الكأس والميداليات، ولوّحت بخطوات تصعيدية قد تصل إلى الانسحاب من الاتحاد الأفريقي، والبحث عن بدائل قارية أخرى.

كما طالبت الحكومة في دكار بفتح تحقيق دولي مستقل، مشيرة إلى وجود شبهات فساد وتدخلات إدارية أثرت على قرارات الكاف، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد ويهدد بتصعيد غير مسبوق في تاريخ الكرة الأفريقية.

وفي ظل هذه التطورات، تبقى الأزمة مفتوحة على جميع السيناريوهات، في انتظار الكلمة الفصل من المحكمة الرياضية، التي ستحدد بشكل نهائي هوية بطل النسخة الأكثر جدلًا في تاريخ البطولة.