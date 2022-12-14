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رياضة

انحراف خطير.. قناة ألمانية تشبه احتفالات لاعبي المغرب بداعش

عمر سلامي
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انحراف خطير.. قناة ألمانية تشبه احتفالات لاعبي المغرب بداعش
ح.م
إحتفال لاعبي المغرب بالفوز على البرتغال

ربطت قناة ألمانية، طريقة احتفال ثلاثة لاعبين من المغرب، بتنظيم الدولة الإرهابي “داعش”، بسبب رفعهم السبابة خلال الاحتفال، في غرف تغيير الملابس.
وبثّت قناة “فيلت” “Welt” الألمانية تقريرا تناول صورة لـ3 لاعبين من المنتخب المغربي، وقد حملوا العلم المغربي ورفعوا إصبع السبابة في غرفة تبديل الملابس، احتفالا بفوزهم على البرتغال في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

ووصف المذيع الألماني، في التقرير الذي بث الاثنين الماضي، صورة اللاعبين الثلاثة بـ “المثيرة للغضب والاستفزاز”، مبررا ذلك بأن رفع السبابة هي الإشارة ذاتها التي يستخدمها “متشددو تنظيم الدولة الإرهابي “داعش”، على حد تعبيره.

وندّد مغردون بتقرير القناة الألمانية، مؤكدين أن رفع إصبع السبابة لدى المسلمين هو إشارة لعقيدة التوحيد، وأن الهجوم الألماني ينمّ عن “عنصرية وجهل”.

وتعرض لاعبو المنتخب المغربي، السبت الماضي، لهجوم من الصحافة الألمانية، حيث اتهمت صحيفة “تاتس” “Taz” الألمانية لاعبي المغرب بـ”معاداة السامية”.

وعبّرت الصحيفة عن انزعاجها من “التضامن الفلسطيني” الذي ظهر جليا في المونديال، وزعمت أن رفع اللاعبين والجماهير للعلم الفلسطيني أثناء احتفالهم بالفوز يمثل “إضفاء صبغة معادية للسامية على تلك البهجة”.

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