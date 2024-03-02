انخفاض في أسعار البقوليات وهذه هي الأسعار الجديدة

كشف الديوان المهني للحبوب “OAIC”، عن انخفاض محسوس في أسعار البقوليات في الأسواق الجزائرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي بيان صادر عن الديوان العمومي، أكد فيه أن الأسعار ستشهد انخفاضا بدء من غد الأحد 03 مارس 2024، وذلك “تطبيقا للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن و المتمثلة في إلغاء تطبيق الضريبة على القيمة المضافةTVA، التي كانت تقدر ب 9% ، وعليه فإن الأسعار الجديدة للبقوليات ستكون على النحو التالي:

الحمص حجم صغير:

الموضبين: 150 دج

تجار الجملة: 155 دج

تجار التجزئة: 160 دج

محولي مادة الحمص و الأرز: 150 دج

المستهلك: 160 دج

الحمص حجم متوسط:

الموضبين: 250 دج

تجار الجملة: 255 دج

تجار التجزئة: 260 دج

المستهلك: 260 دج

الحمص حجم كبير:

الموضبين: 350 دج

تجار الجملة: 355 دج

تجار التجزئة: 360 دج

المستهلك: 360 دج

الأرز الأبيض:

الموضبين: 125 دج

تجار الجملة: 130 دج

تجار التجزئة: 135 دج

محولي مادة الحمص و الأرز: 125 دج

المستهلك: 135 دج

الأرزالمفوّر:

الموضبين: 115 دج

تجار الجملة: 120 دج

تجار التجزئة: 125 دج

المستهلك: 125 دج

الأرز بسمتي:

الموضبين: 190 دج

تجار الجملة: 195 دج

تجار التجزئة: 200 دج

المستهلك: 200 دج

الفاصولياء البيضاء:

الموضبين: 270 دج

تجار الجملة: 275 دج

تجار التجزئة: 280 دج

المستهلك: 280 دج

الفاصولياء الحمراء:

الموضبين: 250 دج

تجار الجملة: 255 دج

تجار التجزئة: 260 دج

المستهلك: 260 دج

العدس الأخضر:

الموضبين: 230 دج

تجار الجملة: 235 دج

تجار التجزئة: 240 دج

المستهلك: 240 دج

العدس المرجاني:

الموضبين: 165 دج

تجار الجملة: 170 دج

تجار التجزئة: 175 دج

المستهلك: 175 دج

العدس البني:

الموضبين: 150 دج

تجار الجملة: 155 دج

تجار التجزئة: 160 دج

المستهلك: 160 دج

البزلاء الخضراء المكسّرة:

الموضبين: 140 دج

تجار الجملة: 145 دج

تجار التجزئة: 150 دج

المستهلك: 150 دج