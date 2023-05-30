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رياضة

انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز

عمر سلامي
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انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز
ح.م
فرحة لاعبي الاتحاد بعد الفوز بمباراة الذهاب بتنزانيا

انطلقت منتصف نهار الثلاثاء، عملية بيع تذاكر مباراة إياب نهائي كأس الكاف التي تجمع بين اتحاد العاصمة ويونغ أفريكانز التنزاني.

وتم طرح التذاكر للبيع عبر المنصة الرقمية “تذكرتي، بسعر 500 دج للتذكرة الواحدة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة، إقبالا جماهيريا كبيرا، من أجل تقديم الدعم اللازم لأشبال المدرب بن شيخة، وتحفيزهم خلال المباراة للتتويج بأول لقب إفريقي.

وحقق الاتحاد فوزا ثمينا بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب بتنزانيا، ما يقربه أكثر من التتويج بكأس الكاف، في انتظار التأكيد في مباراة السبت.

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