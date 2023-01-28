انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة “الخضر” في نصف نهائي “الشان”

ملعب ميلود هدفي بوهران الذي يحتضن مباراة "الخضر" في نصف النهائي

انطلقت ظهر السبت، عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني للمحللين، في نصف نهائي شان الجزائر.

وتم الشروع في بيع تذاكر المباراة المقبلة للمنتخب الجزائري للمحليين على الساعة الواحدة ظهرا، عبر المنصة الإلكترونية “تذكرتي”.

وتأهل المنتخب الوطني للمحليين إلى نصف النهائي، عقب الفوز على كوت ديفوار، وسيواجه الثلاثاء المقبل، الفائز من مباراة ربع النهائي التي تجمع سهرة السبت بين غانا والنيجر.

وسيلعب أشبال المدرب بوقرة مباراة نصف النهائي، هذا الثلاثاء بملعب ميلود هدفي بوهران، بداية من الساعة الخامسة مساء.