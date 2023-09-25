انطلاق عملية بيع تذاكر ودية الجزائر ومصر

أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي عن طرح تذاكر المباراة الودية المنتظرة بين المنتخبين الجزائري والمصري، للبيع.

وتلعب ودية مصر والجزائر يوم 16 أكتوبر المقبل في ملعب “هزاع بن زايد”، وسيكون بإمكان المشجعين اقتناء تذاكر المواجهة من خلال هذا الرابط.

وتدخل المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات كأس العالم 2026 و كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ويخوض المنتخب الوطني مبارتين وديتين خلال تربص شهر أكتوبر، الأولى ضد الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، والثانية ضد مصر يوم 16 أكتوبر بالإمارات.