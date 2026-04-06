انطلاق ملتقى “فيفا” المخصص للمواهب الشابة في التحكيم

عمر سلامي
انطلق، أمس الأحد بوهران ملتقى “فيفا” المخصص للمواهب الشابة في مجال التحكيم، والذي يندرج ضمن مسار تكويني متواصل منذ ثلاث سنوات.

وأشار الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أن هذا الملتقى يدخل في إطار برنامج التكوين المتواصل الذي سطره الاتحاد الجزائري لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بهدف مرافقة بروز جيل جديد من الحكام الواعدين.

وأشرف على مراسم الافتتاح المدير الوطني للتحكيم، مهدي عبيد شارف.

ويشارك في الملتقى 38 حكما، من بينهم أربع حكمات، منخرطات ضمن هذا البرنامج التكويني، وتشرف على الأشغال المكونة التقنية للفيفا نداه فرانسوا تيمبا، فيما يشرف على الجانب البدني نصر الدين شريفي.

ويتضمن برنامج الملتقى الذي يستمر إلى غاية يوم الخميس، حصصا نظرية وتطبيقية، كما ستجرى اليوم الإثنين الاختبارات البدنية، بالملحق التابع لملعب ميلود هدفي، لتقييم الجاهزية البدنية للحكام المشاركين.

مقالات ذات صلة
ذهبية عالمية أُخرى لـ “نمور”

ذهبية عالمية أُخرى لـ “نمور”

“الكاف” تعرب عن فخرها بالدول العشر التي ستمثل إفريقيا في المونديال

“الكاف” تعرب عن فخرها بالدول العشر التي ستمثل إفريقيا في المونديال

شرقي وقبال يعودان إلى قائمة “باريس أف سي”

شرقي وقبال يعودان إلى قائمة “باريس أف سي”

تأهّل أشبال الجزائر إلى البطولة الإفريقية

تأهّل أشبال الجزائر إلى البطولة الإفريقية

الاتفاق السعودي يضع بلعيد ضمن خياراته لتدعيم الدفاع

الاتفاق السعودي يضع بلعيد ضمن خياراته لتدعيم الدفاع

أثقل فوز في البطولة الوطنية

أثقل فوز في البطولة الوطنية

