انهيار كامل لجزائريي الدوري الألماني وأنديتهم

عمورة يواصل الصيام ومازة إبداع بلا تجسيد

يوم متسلل على لاعبي “الخضر” الأساسيين في الدوري الألماني، قبل أربع جولات من النهاية، حيث صار نجاح رفقاء عمورة شبه مستحيل وحصول ليفركوزن على مقعد في رابطة الأبطال معقد جدا، واحتفاظ فرانكفورت على مقعد أوروبي في خطر.

المفاجأة الكبرى، وقعت مساء السبت لرفقاء مازة، الذين لعبوا مباراتهم منتعشين بفوزهم الكبير خلال الأسبوع الماضي في دورتموند على حساب رفقاء بن سبعيني، ولكن استقبالهم لأوغسبورغ تحوّل إلى كابوس، وبدلا من أن يضعوا قدما في رابطة الأبطال خرجوا من جماعة المنافسة الكبرى وتدحرجوا إلى المركز السادس.

إبراهيم مازة لعب تسعين دقيقة طيبة، وحصل على ثالث تنقيط في المباراة بـ7.3، وقدم ما لا يقل عن ثلاث تمريرات كان يمكن أن تكون حاسمة لو استغلها زملاؤه بوضعها في شباك حارس أوغسبورغ، وعلى رفقاء مازة الفوز بأكبر عدد من النقاط حتى يكرروا المشاركة في الموسم القادم في منافسة رابطة أبطال أوربا. يحدث هذا تزامنا مع الحديث القوي عن إمكانية مغادرة لاعب الوسط إبراهيم مازة الفريق إلى وجهة أوروبية أخرى، وربما خارج ألمانيا التي ترعرع فيها نجم الجزائر، من أب جزائري، وأم فيتنامية.

المفاجأة الثانية، هي هزيمة بوريسيا دورتموند بثنائية مقابل صفر أمام بوريسيا دورتموند، الذي يبدو أنه رهن المركز الثاني خلف بيارن ميونيخ، وقد يضيعه لصالح لايبزيغ الفائز خارج الدار، بينما يخسر دورتموند أمام فريق هوفنهايم بهدفين لواحد، ودخل رامي المباراة في الدقيقة 42 من الشوط الأول، وكان هدف ناديه من تمريرته الحاسمة، كما نال ترتيبا جيدا بالنسبة لناديه بلغ 7.5، وضعه كثاني أحسن لاعب في فريقه الذي مازال في المركز الثاني.

بالنسبة للاعب عمورة، فقد كانت حالته المعنوية كمن يرقص على حبل، حيث فاز فريقه بعد صيام طويل خارج الديار، في تنقله إلى إينيون برلين، بينما واصل عمورة صيامه، وهذه المرة كان مصحوبا بوجه شاحب للاعب الذي نال تنقيط 6.2، وخرج عمورة من الميدان في الدقيقة 71، وكان واضحا عليه الحسرة، وحتى ناديه المتنفس بفوز، مطالب بصعود قوي ولم لا جمع 12 نقطة كاملة في المباريات الأربع المتبقية، وكل المؤشرات الفنية تقول إن فولفسبورغ سيلعب الموسم القادم في الدرجة الثانية.

وأكمل الخيبات والمفاجآت رفقاء شايبي الذي لعب 90 دقيقة من المباراة، حيث خسر فرانكفورت في عقر الديار بثلاثية مقابل واحد، وحصل شايبي على 6.4 وتعقدت مهمته مع ناديه الذي لعب بداية الموسم الحالي منافسة رابطة أبطال أوروبا، وسيكون سعيدا لو تمكن من لعب “أوروبا ليغ” أو حتى كأس المؤتمرات.

سيتوقف الدوري الألماني قبل بقية الدوريات الأوروبية الكبرى، وسيستفيد رباعي الخضر في ألمانيا إلى جانب بوعناني الناشط مع شتوتغارت، للراحة قبل العودة للتحضير للعرس المونديالي الذي سيكون بنكهة ألمانية متميزة.