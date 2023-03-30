اهتمام متزايد للشركات الأمريكية بالسوق الجزائرية

أكدت السفيرة الأمريكية إليزابيث مور أوبين الاهتمام المتزايد لشركات بلادها بالسوق الجزائرية.

وجاء هذا خلال استقبالها الأربعاء، من طرف وزير المالية، لعزيز فايد، حيث بحث معها وضعية التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي، حسبما أفادت الوزارة في بيان لها.

وخلال هذا اللقاء، استعرض وزير المالية، والدبلوماسية الأمريكية “وضعية التعاون الاقتصادي والمالي الثنائي وسبل تعزيزه”، حسبما أضاف ذات المصدر.

وفي هذا الصدد “أشار الطرفان الى الروابط التاريخية الممتازة متعددة الأشكال التي تجمع البلدين، ودعيا إلى تعزيزها أكثر فأكثر من خلال شراكة مربحة للجانبين”، حسب ذات البيان.

واغتنم فايد هذه الفرصة ليتحدث مع السفيرة الأمريكية عن ورشات الإصلاح التي بادرت بها السلطات العمومية، لا سيما في مجالات الميزانية وتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال.

وأشارت الوزارة إلى أن “الوزير أعرب، في هذا الصدد، عن رغبته في رؤية تواجد أكبر للشركات الأمريكية في السوق الجزائرية، لا سيما مع التسهيلات والمزايا المنصوص عليها في الإطار الجديد المُسير للاستثمار في الجزائر”.

من جانبها أكدت مور أوبين على “الاهتمام المتزايد” بالسوق الجزائرية من قبل العديد من الشركات الأمريكية التابعة لقطاعات أخرى غير المحروقات.

كما كانت هذه المحادثات فرصة للتأكيد “بارتياح” على النتائج الإيجابية لمختلف أعمال التعاون الجارية، حسبما أضاف البيان.

من جهة أخرى، أبدت السفيرة الأمريكية استعداد سلطات بلادها لمواصلة وتوسيع أعمال التعاون مع وزارة المالية.