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الجزائر
240 مركبة جديدة دخلت اليوم عبر ميناء مستغانم

“أوبل” تجري أول استيراد للسيارات الجديدة في إطار نشاط الوكلاء

حسان حويشة
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“أوبل” تجري أول استيراد للسيارات الجديدة في إطار نشاط الوكلاء
أرشيف

أجرت علامة السيارات الألمانية أوبل التي تنتمي لمجموعة ستيلانتيس العالمية، اول عملية استيراد للمركبات الجديدة في إطار نشاط الوكلاء عبر ميناء مستغانم.
ووفق ما توفر ل “الشروق” من تفاصيل من مصادر على صلة بالملف فإن عملية الاستيراد تمت صبيحة اليوم عبر ميناء مستغانم عبر باخرة كورسيكا مارينا التي كان على متنها 414 سيارة سياحية، منها 275 سيارة أوبل و139 سيارة فيات تيبو.
ووفق مصادر الشروق فإن سيارات اوبل توزعت بين عدة طرازات منها 240 من موديل استرا و 34 من طراز اوبل غرانلاند و1 من طراز موكا.
ومن المنتظر أن تستمر العمليات في قادم الأيام والأسابيع وفق ما توقر من تفاصيل، وذلك في اطار تجسيد تراخيص النشاط والاستيراد التي منحتها وزارة الصناعة لعدة علامات.

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