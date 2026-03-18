بأكثر من 46 ألف حاوية.. الجزائر ضمن كبار شركاء ميناء فالنسيا التجاريين

برزت الجزائر كأحد أهم الشركاء التجاريين لميناء فالنسيا الذي يحتل المرتبة الأولى في إسبانيا والرابعة في أوروبا من حيث الاتصالية البحرية وحركة الحاويات، بتعاملات بلغت 46,353 حاوية مكافئة (TEU) منذ بداية عام 2026، في وقت حافظت فيه الصين على صدارة الشركاء بنمو قوي قدره 18.45%.

ووفق تقرير لصحيفة “لاراثون” الإسبانية فإن الموانئ التابعة لهيئة ميناء فالنسيا، التي تشمل فالنسيا وساغونتو وجانديا، سجلت تداول 832,969 حاوية خلال شهري جافي وفيفري 2026، بانخفاض نسبته 3.71% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بإجمالي حركة البضائع، بلغت 11.66 مليون طن خلال الشهرين الأولين من العام، مسجلة تراجعاً بنسبة 7.81%، فيما وصلت الحاويات الممتلئة المرتبطة مباشرة بأنشطة الاستيراد والتصدير إلى 613,886 حاوية، بانخفاض قدره 6.03%.

وعلى أساس شهري، سجل شهر فيفري مرور 5,932,095 طن من البضائع مقابل 6,433,072 طن في فيفري 2025، بتراجع نسبته 7.79%، بينما بلغ عدد الحاويات 429,239 حاوية مقابل 444,802 حاوية في نفس الشهر من العام الماضي، بانخفاض قدره 3.50%.

أما على مستوى الشركاء التجاريين، فقد تصدرت الصين القائمة بـ146,202 حاوية مكافئة، تلتها الجزائر بـ46,353 حاوية، ثم الولايات المتحدة بـ45,625 حاوية، وتركيا بـ32,871 حاوية، ما يعكس حضوراً لافتاً للجزائر ضمن أهم وجهات ومصادر حركة الحاويات في الميناء.

وفي الحصيلة السنوية لآخر 12 شهراً، بلغ إجمالي حركة البضائع 79,073,922 طن مقابل 81,095,742 طن، أي بانخفاض قدره 2.49%.

كما سجلت عدة أسواق نمواً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة بين جافي فيفري، أبرزها المملكة المتحدة بزيادة 54.38%، تليها الصين (+18.45%)، فرنسا (+11.26%)، بنغلاديش (+9.67%)، فيتنام (+7.58%)، والمغرب (+6.11%)، ما يعكس ديناميكية مستمرة في التبادلات التجارية مع الأسواق الأوروبية والآسيوية والمتوسطية.