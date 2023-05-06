باحث أمريكي: الذكاء الاصطناعي سيعوّض 80 بالمئة من الوظائف

80 بالمئة من الوظائف ستختفي الأعوام المقبلة، حيث سيتم تعويضها بالذكاء الاصطناعي. هذا ما قاله الباحث في مجال الذكاء الإصطناعي بن كويرتزال في حوار أجرته معه وكالة “فرانس برس”.

وقد جاء ذلك على هامش قمة الويب التي احتظنتها ريو دي جانيرو البرازيلية أين قدم بن غرتزل روبوت (Ben Goertzel) الممرضة “Grace” التي تعمل بالذكاء الإصطناعي.

غرتزل قال في حواره:”مع القدوم المرتقب لأنظمة جديدة من نفس نوع ChatGPT، أعتقد أن 80 بالمئة من الوظائف التي يشغلها البشر قد تصبح قديمة. لكنني لا أعتبر ذلك تهديدًا، بل شيئا إيجابيا”.

وتابع الباحث يقول:”إنه شيء جيد. سيجد الناس أشياء أفضل ليفعلوها من العمل من أجل كسب لقمة العيش. فيمكن أتمتة جميع المهام الإدارية تقريبًا”.

أما المشكل الحقيقي حسب الكاتب والباحث الأمريكي في الذكاء الاصطناعي، فإنه سيكون في “الفترة الانتقالية” التي تسبق هذا التعويض، وما سيترتب عنها من مشاكل اجتماعية.

غرتزل الذي يعمل على تطوير ما يسميه “الذكاء الإصطناعي العام”، اعتبر أن ما ينقص الذكاء الإصطناعي الآن ليبلغ ذكاء الإنسان هو أن تكون الحواسيب “قادرة على فعل أكثر بكثير مما تمت برمجتها للقيام به”.

وقال الباحث أننا لم نصل لذلك بعد، لكنه توقع بلوغ ذلك المستوى “ليس بعد عقود من الآن، ولكن بعد سنوات”.

أما في إجابته على سؤال لوكالة “فرانس بريس” حول تنظيم الذكاء الإصطناعي لجعل تأثيره إيجابيا على حياة الناس، غرتزل قال “يجب أن تكون الحوكمة تشاركية، لإشراك السكان بطريقة ما، وهذا ممكن تقنيا”.

لكن العائق يكمن في أن الشركات التي تمول معظم أبحاث الذكاء الاصطناعي ليست مهتمة بالصالح العام. ما تريده هو كسب أكبر قدر ممكن من المال لمساهميها، حسب المتحدث.