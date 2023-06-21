باريس : إنفجار غاز يخلف 16 إصابة

وقع إنفجار غاز بالدائرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس هذا اليوم الأربعاء 21 جوان، على الساعة الخامسة مساءا حسب ما تناقلته وسائل إعلامية فرنسية.

حسب ما نقلته وسائل الإعلام عن شرطة باريس فهناك حوالي 7 أشخاص مصابين من الإنفجار في وضعية حرجة، فيما يوجد 9 أشخاص اخرين يعانون من إصابات أقل خطورة.

البناية التي انفجرت غير بعيدة عن “مقبرة العظماء” أو البانثيون، وغير بعيدة عن فال دوغراس، تحتوي على مقر الأكادمية الباريسية الأمريكية، وهي مدرسة موضة وهندسة.

إلى غاية الساعة السلطات الباريسية لم تقدم معلومات حول حيثيات هذا الإنفجار.