-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

باريس : إنفجار غاز يخلف 16 إصابة

الشروق أونلاين
  • 104
  • 0
باريس : إنفجار غاز يخلف 16 إصابة
فرنس برس
إنفجار غاز في باريس يوم 21 جوان 2023.

وقع إنفجار غاز بالدائرة الخامسة في العاصمة الفرنسية باريس هذا اليوم الأربعاء 21 جوان، على الساعة الخامسة مساءا حسب ما تناقلته وسائل إعلامية فرنسية.

حسب ما نقلته وسائل الإعلام عن شرطة باريس فهناك حوالي 7 أشخاص مصابين من الإنفجار في وضعية حرجة، فيما يوجد 9 أشخاص اخرين يعانون من إصابات أقل خطورة.

البناية التي انفجرت غير بعيدة عن “مقبرة العظماء” أو البانثيون، وغير بعيدة عن فال دوغراس، تحتوي على مقر الأكادمية الباريسية الأمريكية، وهي مدرسة موضة وهندسة.

إلى غاية الساعة السلطات الباريسية لم تقدم معلومات حول حيثيات هذا الإنفجار.

مقالات ذات صلة
حج 2023.. أزيد من 700 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة

حج 2023.. أزيد من 700 ألف حاج وصلوا إلى المدينة المنورة

رئيس جنوب إفريقيا : مبادرة السلام الإفريقية لأزمة أوكرانيا “تاريخية”

رئيس جنوب إفريقيا : مبادرة السلام الإفريقية لأزمة أوكرانيا “تاريخية”

موجة حرّ تودي بحياة 98 شخصًا في الهند

موجة حرّ تودي بحياة 98 شخصًا في الهند

بوغالي يهنئ رئيس المجلس الوطني التركي الكبير الجديد

بوغالي يهنئ رئيس المجلس الوطني التركي الكبير الجديد

فرنسا : نحو تسوية وضعية المهاجرين الذين يمارسون هذه المهن

فرنسا : نحو تسوية وضعية المهاجرين الذين يمارسون هذه المهن

كلمات مؤثرة للسفيرة التركية لدى انتهاء مهامها بالجزائر (فيديو)

كلمات مؤثرة للسفيرة التركية لدى انتهاء مهامها بالجزائر (فيديو)

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد