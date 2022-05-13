باريس سان جيرمان يقوم بخطوة جديدة من أجل رياض محرز

أيام الدولي الجزائري باتت معدودة في مانشستر سيتي

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للقيام بخطوة جريئة من أجل حسم صفقة الدولي الجزائري، رياض محرز، النجم الحالي لنادي مانشستر سيتي الانجليزي، هذا الصيف، بعد أن قرر بيع نجمه الإسباني بابلو سارابيا، في وقت كان مرشحا فيه لتعويض النجم الأرجنتيني، أنخيل دي ماريا، لانتهاء عقد الأخير مع النادي الباريسي، كحل استثنائي.

وقال موقع “فوت سور 7” الفرنسي في تقرير له إن إدارة نادي باريس سان جيرمان تضع رياض محرز كأولوية قصوى لتعويض دي ماريا، وعليه قرّر المدير الرياضي للنادي الباريسي، ليوناردو، وضع النجم الإسباني بابلو سارابيا على لائحة اللاعبين المعروضين للبيع خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وكان سارابيا لعب هذا الموسم معارا لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وخاض معه 45 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 21 هدفا وقدم 9 تمريرات حاسمة، ورغم هذا التألق فإن باريس سان جيرمان، حسب نفس المصدر دائما، لا ينوي الاحتفاظ بالنجم الإسباني، وسيقوم ببيعه هذا الصيف، خاصة أن عقده مع باريس سان جيرمان ينتهي صيف عام 2023.

وأعلنت بعض الأندية اهتمامها بشراء نجم منتخب إسبانيا، وفي مقدمتها نادي أتلتيكو مدريد، الذي يستعد لتقديم عرض للنادي الباريسي، وهو ما سيسهل حسب الموقع الفرنسي، مسألة حسم صفقة رياض محرز، الذي لم يجدّد عقده لحد الساعة مع مانشستر سيتي الانجليزي، في وقت تتوقع العديد من وسائل الإعلام الانجليزية رحيله بعد حسم السيتي لصفقة النرويجي إيرلينغ هالاند.

وربط موقع “فوت سور 7” الفرنسي حسم باريس سان جيرمان لصفقة قائد “الخضر” بالتخلص من بابلو سارابيا، مشيرا إلى أن القيمة المحتملة لصفقة هداف مانشستر سيتي والمقدرة بـ40 مليون يورو، لن تشكل عائقا لإدارة النادي الفرنسي المتعودة على دفع مبالغ أكبر، حسب المتابعين، من أجل لاعبين يقلّون مستوى عن رياض محرز، ولو أن مهمة باريس سان جيرمان الفرنسي لن تكون سهلة، حسب المتابعين، للفوز بصفقة رياض محرز، في ظل المنافسة القوية بخصوصه، وهو الذي يتواجد على رادار عدة أندية، منها نادي تشيلسي الانجليزي ونادي ميلان الإيطالي.