باشاكشهير التركي يسعى لضم إسلام سليماني

لاعب ليون غير متحمّس لخوض تجربة جديدة هناك

يفكر نادي باشاكشهير التركي في ضم الدولي الجزائري، إسلام سليماني نجم نادي أولمبيك ليون الفرنسي الموسم المقبل، في وقت لم يحظ فيه هداف المنتخب الجزائري بالكثير من الثقة مع المدرب السابق لليون، رودي غارسيا، بعد أن كان انضم إليه بداية العام الجاري قادما من نادي ليستر سيتي الانجليزي، لكنه لم يشارك بانتظام في التشكيلة الأساسية ليس لخيارات فنية بحتة بل بسبب خلافات مع مدرب ليون المستقيل، رودي غارسيا، كما أكد ذلك المدير الرياضي للنادي الفرنسي، البرازيلي جونينيو.

قال موقع “بوت فوتبول كلوب” الفرنسي إن نادي باشاكشهير بطل الدوري التركي عام 2020، وهي المرة الوحيدة الذي توج فيها باللقب، مهتم بضم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، ويفاضل بينه وبين الدولي التونسي، وهبي الخزري، نجم نادي سانت إتيان الفرنسي، وسبق لسليماني أن لعب في الدوري التركي موسم 2018/2019 مع نادي فينرباتشي، واكتفى الدولي الجزائري بالمشاركة في 25 مباراة سجل خلالها 5 أهداف، وكانت التجربة من أسوأ الفترات في مشواره الكروي بعد أن عاقبه النادي بالإبعاد عن الفريق الأول خلال الأشهر الأخيرة من فتارة إعارته.

وقدر المصدر الإعلامي الفرنسي العرض المالي الذي سيقدمه نادي باشاكشهير لشراء العام المتبقي لسليماني مع نادي أولمبيك ليون بـ4 ملايين يورو، لكن مصادر مقربة من نجم “محاربي الصحراء” تستبعد قبوله بهذا العرض لأمرين واضحين، الأول عدم تحمسه في العودة إلى الدوري التركي والثاني لحصوله على ضمانات بتغير وضعيته مع ليون الموسم المقبل.

يجدر الذكر أن النجم الجزائري اكتفى بالمشاركة مع أولمبيك ليون في 20 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم، منها 6 مرات فقط كأساسي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 4 أخرى.