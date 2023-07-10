بالأرقام والتفاصيل.. هذه حصيلة سوناطراك خلال 17 شهرا

ارتفاع قياسي للأرباح والإنتاج و21 مليار دولار إيرادات بنهاية ماي

كشفت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، الاثنين، بالأرقام والتفاصيل عن حصيلة نشاطها وإنجازاتها للسنة المنصرمة والأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ولعل من أبرز ما ورد فيها صعود الأرباح الصافية من 4 مليارات دولار في 2021 إلى 10.4 مليار دولار بنهاية العام المنصرم، أي بزيادة قدرها 145 بالمائة على أساس سنوي، وبمتوسط أسعار الخام الجزائري بلغ 103.9 دولار للبرميل في 2022.

وخلال عرض حصيلة النشاط والإنجازات بمقر الشركة بالعاصمة قال محمد رشدي بوطالب، وهو مدير تسيير الأداء بسوناطراك، إن نشاط التصدير للعام المنقضي ترتب عنه مداخيل إجمالية بلغت 59.8 مليار دولار أي قرابة 60 مليار دولار، ما يمثل زيادة بـ69 بالمائة مقارنة بسنة 2021 التي شهدت تسجيل 35.4 مليار دولار.

ولفت مسؤول الآداء بسوناطراك إلى أن الشركة حققت إيرادات بقيمة 21 مليار دولار حتى نهاية ماي الماضي خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة.

وكشف بوطالب عن الأرباح الصافية لسوناطراك التي ارتفعت كثيرا مقارنة بالعام 2021 مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أنها بلغت 10.2 مليار دولار في 2023، بعد أن كانت في مستوى 4.4 مليار دولار فقط في السنة التي قبلها.

هذا هو متوسط سعر الخام الجزائري في 2023

ووفق العرض الذي قدمه بوطالب، فإن متوسط سعر الخام الجزائري “صحارى بلند” بلغ في العام الماضي 103.9 دولار للبرميل مقابل سعر عند 72.3 دولار للبرميل في سنة 2021، أي بفارق أكثر من 31 دولار للبرميل.

وعموما بلغت سعر النفط الجزائري “صحارى بلند” ذروته في شهر جوان 2022 عندما بلغ 127.1 دولار للبرميل ومارس عندما وصل 121 دولار للبرميل.

وارتفع إنتاج الشركة الوطنية الإجمالي من المحروقات في العام الماضي ليصل إلى 190 مليون طن مكافئ بترول، مقارنة بـ185 مليون طن مكافئ بترول في 2021، أي بزيادة قدرها 2 بالمائة، مع احترام حصص الجزائر في إطار تحالف “أوبك+”، وهو الارتفاع الذي تسجله سوناطراك للسنة الثانية تواليا.

ومن أجل رفع الإنتاج النفطي والغاز، كشف عرض سوناطراك أن الشركة تجري عمليات تطوير على 8 مشاريع غازية في كل من حاسي الرمل وتينهرت وإيزاران ومحيط عين أمناس وبوغرهاط جنوب وبركين جنوب وشمال وتين فوي تابنقورت جنوب و2 وأحنات ومشروع توات غاز في مرحلته الثانية.

كما يجري تطوير 9 مشاريع نفطية في كل من محيط حاسي مسعود وتقرت وتوات غرب وحاسي بركين وبئر سبعة في مرحلته الثانية ومنزل لجمت شمال وزرزايتين وحاسي بئر الركايز في مرحلته الثانية ورود الخروف.