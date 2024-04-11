بالأسماء.. أبناء وأحفاد إسماعيل هنية الـ7 بعد إعلان استشهادهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء أبناء واحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية عقب إعلان استشهادهم، الأربعاء.

وذكرت حركة حماس أن أبناء إسماعيل هنية الثلاثة الذين استشهدوا هم: حازم وأمير ومحمد، إضافة إلى 4 من أحفاده هم: خالد ورزان ومنى وآمال.

في يوم عيد الفطر قتل الاحتلال الإسرائيلي 3 من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية، و3 من أحفاده: – حازم إسماعيل هنية وابنته آمال.

– أمير إسماعيل هنية وابنه خالد، وابنته رزان.

– محمد إسماعيل هنية. pic.twitter.com/YZmfEav12N — رضوان الأخرس (@rdooan) April 10, 2024

وقال إسماعيل هنية في تصريح لقناة الجزيرة القطرية، تعليقا على استشهاد أبنائه وأحفاده: “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به، باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد”.

وذكرت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية على مخيم الشاطىء، غربي مدينة غزة، قتلت 3 من أبناء هنية، هم حازم، وأمير، ومحمد.

وقتل في الغارة أيضا ثلاثة من أحفاده، هم آمال، وخالد ورزان.

◾️هكذا يضحي القادة : ودّع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية، 60 شــهيدًا من أفراد عائلته، منذ بدء حرب “الإبادة الجماعية” الصهيونية على غزة، بينهم عدد من أبنائه وأحفاده: – نجله الشـــهيد حازم إسماعيل هنية – حفيدته الشــهيدة أمل حازم إسماعيل هنية – نجله… pic.twitter.com/g5H8iwegHC — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) April 10, 2024

وكان جيش الاحتلال أعلن أنه قتل 3 من أبناء هنية، زاعما أنهم “كانوا يقومون بنشاط إرهابي”، إذ قال الجيش والشاباك في بيان: “في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، بتوجيه من مخابرات الجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة سلاح الجو الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة”، على حد زعمه.