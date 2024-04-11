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بالأسماء.. أبناء وأحفاد إسماعيل هنية الـ7 بعد إعلان استشهادهم

الشروق أونلاين
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بالأسماء.. أبناء وأحفاد إسماعيل هنية الـ7 بعد إعلان استشهادهم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء أبناء واحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية عقب إعلان استشهادهم، الأربعاء.

وذكرت حركة حماس أن أبناء إسماعيل هنية الثلاثة الذين استشهدوا هم: حازم وأمير ومحمد، إضافة إلى 4 من أحفاده هم: خالد ورزان ومنى وآمال.

وقال إسماعيل هنية في تصريح لقناة الجزيرة القطرية، تعليقا على استشهاد أبنائه وأحفاده: “أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به، باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد”.

وذكرت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية على مخيم الشاطىء، غربي مدينة غزة، قتلت 3 من أبناء هنية، هم حازم، وأمير، ومحمد.

وقتل في الغارة أيضا ثلاثة من أحفاده، هم آمال، وخالد ورزان.

وكان جيش الاحتلال أعلن أنه قتل 3 من أبناء هنية، زاعما أنهم “كانوا يقومون بنشاط إرهابي”، إذ قال الجيش والشاباك في بيان: “في وقت سابق من اليوم (الأربعاء)، بتوجيه من مخابرات الجيش الإسرائيلي والشاباك، قصفت طائرة سلاح الجو الإسرائيلي 3 نشطاء عسكريين من حماس كانوا يقومون بنشاط إرهابي في وسط قطاع غزة”، على حد زعمه.

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