بالرغم من مجازره في غزة.. المغرب يستضيف “لواء غولاني” الصهيوني

أكدت مصادر إعلامية عبرية مشاركة “لواء غولاني” التابع لجيش الاحتلال في مناورات “الأسد الإفريقي 2025” التي سيحتضنها المغرب شهر ماي القادم.

وحسب صحيفة “تايم أوف إسرائيل” فمن المنتظر أن يحل جنود من جيش الاحتلال بالمملكة المغربية الشهر المقبل للمشاركة ميدانيا في مراحل التدريب.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المشاركة المشتركة تأتي في إطار تمرين متعدد الجنسيات يُنظَّم تحت إشراف القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) وبمشاركة أزيد من 10 آلاف جندي من 40 دولة.

وتجري فعاليات المناورات في 4 دول هي تونس، غانا، السنغال والمغرب الذي سيكون البلد الوحيد الذي يستضيف على أرضه جنود الاحتلال.

ويعرف لواء الغولاني التابع لجيش الاحتلال بالجرائم التي ارتكبها طيلة عقود من الزمن بحق الفلسطينيين والعرب بصفة عامة آخرها مشاركته في حرب الإبادة على غزة.

وتأسس اللواء وهو لواء مشاة عام 1948، ويتبع للفرقة 36، ويرتبط بالقيادة الشمالية، وهو اللواء الأول والوحيد الذي بقي مستمرا في عمله منذ تأسيس جيش الاحتلال.

وشارك هذا اللواء في نكبة 1948 وارتكب مجازر فيها كما شارك في جميع الحروب العسكرية التي شنتها إسرائيل على الدول العربية وعلى الفلسطينيين.

كما شارك أيضا في الحروب التي شنها الكيان على غزة، آخرها حرب “السيوف الحديدية” في 2023، التي انسحب منها مهزوما بعد 60 يوما من القتال، مُني فيها بخسائر كبيرة.

ولم يكن حضور الكيان الصهيوني في حدث يحتضنه المخزن بالأمر المفاجئ، فقد سبق لجنود الاحتلال المشاركة في دورات ونسخ سابقة، منذ تطبيع العلاقات في ديسمبر 2020.

كما تستقبل الموانئ المغربية شحنات أسلحة أمريكية تنقل إلى الكيان ليستعملها في حربه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك وسط تنديد واسع من الشارع المغربي ومنضمات وجمعيات حقوقية.