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بالصورة.. تويتر يحوّل رئيس الوزراء النرويجي إلى نيجيريا!

محمد عبد المؤمن
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بالصورة.. تويتر يحوّل رئيس الوزراء النرويجي إلى نيجيريا!
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مالك تويتر الجديد إيلون ماسك

وقعت إدارة موقع تويتر في خطأ طريف مع الحسابين الرسميين لوزارة الخارجية في النرويج، ولرئيس الوزراء النرويجي جوناس غاهرستور.

وحوّل المشرفون على تسمية الحسابات الرسمية في الموقع، حساب الوزارة النرويجية إلى حساب تابع لحكومة نيجيريا. بسبب تشابه اسمي البلدين باللغة الإنجليزية على ما يبدو.

وقالت وزارة خارجية النرويج في تغريدة:”أعزاءنا فريق الدعم في تويتر، بقدر ما نعتزّ بعلاقاتنا الممتازة مع نيجيريا، وبتشابه أحرف اسمي بلدينا، فإننا نتمنى أن تتفضلوا بمناداتنا باسمنا النرويج”.

كما أشارت تغريدة الخارجية إلى أن نفس الخطأ، قد وقع في حساب الوزير الأول النرويجي جوناس غاهرستور.

وتشترك كلمتي Norwegian (نرويجي)، وNigeria (نيجيريا) في 6 أحرف، وهو ما يكون قد أخلط الأمور على المكلّفين بتسمية الحسابات الرسمية في موقع إيلون ماسك.

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