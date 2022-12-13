بالصورة.. تويتر يحوّل رئيس الوزراء النرويجي إلى نيجيريا!
وقعت إدارة موقع تويتر في خطأ طريف مع الحسابين الرسميين لوزارة الخارجية في النرويج، ولرئيس الوزراء النرويجي جوناس غاهرستور.
وحوّل المشرفون على تسمية الحسابات الرسمية في الموقع، حساب الوزارة النرويجية إلى حساب تابع لحكومة نيجيريا. بسبب تشابه اسمي البلدين باللغة الإنجليزية على ما يبدو.
وقالت وزارة خارجية النرويج في تغريدة:”أعزاءنا فريق الدعم في تويتر، بقدر ما نعتزّ بعلاقاتنا الممتازة مع نيجيريا، وبتشابه أحرف اسمي بلدينا، فإننا نتمنى أن تتفضلوا بمناداتنا باسمنا النرويج”.
Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉
P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W
— Norway MFA (@NorwayMFA) December 13, 2022
كما أشارت تغريدة الخارجية إلى أن نفس الخطأ، قد وقع في حساب الوزير الأول النرويجي جوناس غاهرستور.
وتشترك كلمتي Norwegian (نرويجي)، وNigeria (نيجيريا) في 6 أحرف، وهو ما يكون قد أخلط الأمور على المكلّفين بتسمية الحسابات الرسمية في موقع إيلون ماسك.