بالصور.. “الخضر” يواصلون تحضيراتهم لودية السنغال

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لودية السنغال، حيث عرفت الحصة التدريبية التي جرت أمسية السبت مشاركة كل اللاعبين.

وجرت الحصة التدريبية بتعداد مكتمل، خاصة بعد التحاق كل من بن سبعيني وبونجاح بالتدريبات الجماعية في الحصة التدريبية السابقة.

ومن جهته خضع سفيان فيغولي لبرنامج تدريبي خاص، قبل أن يلتحق بالتدريبات الجماعية ويشارك رفقة زملائه.

وركز الناخب الوطني جمال بلماضي على الجانب التكتيكي، استعدادا للمباراة الودية المرتقبة هذا الثلاثاء أمام السنغال.

ويجري المنتخب الوطني أمسية الأحد بداية من الساعة السادسة إلا ربع، ثالث حصة تدريبية له بعد مباراة تنزانيا.

وبرمج الطاقم الفني في حدود منتصف نهار الأحد حصة فيديو، لمعاينة المنتخب السنغالي.