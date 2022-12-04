-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. الرئيس تبون وملك الأردن يتبادلان أوسمة رفيعة

الشروق أونلاين
  • 2995
  • 0
بالصور.. الرئيس تبون وملك الأردن يتبادلان أوسمة رفيعة
ح.م
جانب من الاستقبال بقصر الشعب

قلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، سهرة السبت، وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية فيما وشح ملك الأردن الرئيس تبون وسام النهضة المرصع.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “قلد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، سهرة أمس السبت بالجزائر العاصمة، وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت، ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يجري زيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين.

وحلّ العاهل الأردني بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، في مستهلّ زيارة دولة تدوم يومين، بدعوة من الرئيس تبون.

وقدِم الملك عبد الله الثاني من العاصمة المصرية القاهرة، حيث ابتدء جولته التي تشمل مصر والجزائر ثم إيطاليا.

وشارك في استقبال الملك عبد الله بالجزائر، كلّ من رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ويرافق الملك الأردني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب الملك، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.

مقالات ذات صلة
لعمامرة يعزّي في وفاة المجاهد الراحل عثمان سعدي

لعمامرة يعزّي في وفاة المجاهد الراحل عثمان سعدي

هكذا تهرّب المخدرات من المغرب إلى الجزائر عبر الجنوب

هكذا تهرّب المخدرات من المغرب إلى الجزائر عبر الجنوب

8 سنوات للوالي فواتيح و6 لعباس والبراءة لغلاي

8 سنوات للوالي فواتيح و6 لعباس والبراءة لغلاي

مقري يستنفر الأحزاب لبناء الوطن وحمايته من المتربصين

مقري يستنفر الأحزاب لبناء الوطن وحمايته من المتربصين

نحو اطلاق خدمة جديدة للتأمين ضد الهجمات السيبريانية

نحو اطلاق خدمة جديدة للتأمين ضد الهجمات السيبريانية

أشقاء يخطفون فلاحا من حقله ويعذبونه في سكيكدة

أشقاء يخطفون فلاحا من حقله ويعذبونه في سكيكدة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد