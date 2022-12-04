بالصور.. الرئيس تبون وملك الأردن يتبادلان أوسمة رفيعة

قلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، سهرة السبت، وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية فيما وشح ملك الأردن الرئيس تبون وسام النهضة المرصع.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية “قلد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، سهرة أمس السبت بالجزائر العاصمة، وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

بالفيديو.. الرئيس تبون يستقبل ملك الأردن عبد الله الثاني

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء السبت، ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، الذي يجري زيارة دولة إلى الجزائر تدوم يومين.

وحلّ العاهل الأردني بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر، في مستهلّ زيارة دولة تدوم يومين، بدعوة من الرئيس تبون.

وقدِم الملك عبد الله الثاني من العاصمة المصرية القاهرة، حيث ابتدء جولته التي تشمل مصر والجزائر ثم إيطاليا.

وشارك في استقبال الملك عبد الله بالجزائر، كلّ من رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

ويرافق الملك الأردني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير مكتب الملك، ووزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.