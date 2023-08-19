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رياضة

بالصور.. المولودية تواصل تحضيراتها وبوميل يمر إلى الجانب التكتيكي

عمر سلامي
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بالصور.. المولودية تواصل تحضيراتها وبوميل يمر إلى الجانب التكتيكي
ح.م
لاعبو مولودية الجزائر خلال حصة الفيديو

يواصل فريق مولودية الجزائر تحضيراته بمدينة ران الفرنسية تحسبا للموسم الكروي المقبل 2023 -2024.

وبعد أن خصص الحصص الأولى للجانب البدني، انتقل المدرب باتريس بوميل إلى العمل التكيتيكي بداية من الحصة التدريبية السابعة من التربص.

وبرمج مدرب “المولودية” صبيحة السبت حصة فيديو للاعبيه للوقوف عند عديد النقاط الخاصة بالجانب التكتيكي.

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