بالصور.. المولودية تواصل تحضيراتها وبوميل يمر إلى الجانب التكتيكي

يواصل فريق مولودية الجزائر تحضيراته بمدينة ران الفرنسية تحسبا للموسم الكروي المقبل 2023 -2024.

وبعد أن خصص الحصص الأولى للجانب البدني، انتقل المدرب باتريس بوميل إلى العمل التكيتيكي بداية من الحصة التدريبية السابعة من التربص.

𝔻𝔸𝕐 9️⃣ 𝕀𝕟 𝔽𝕣𝕒𝕟𝕔𝕖 🟩🟥 📷🎞️📊| صور من حصة الفيديو للطاقم الفني للمولودية بقيادة باتريس بوميل صباح اليوم التاسع من تربص “العميد” بمدينة ران الفرنسية.#𝑻𝒉𝒆𝑫𝒆𝒂𝒏 | #𝑾𝒆𝑨𝒓𝒆𝑴𝑪𝑨 | #نادي_مولودية_الجزائر🟢🔴 pic.twitter.com/OfEkRaYzTx — Mouloudia Club d’Alger (@THEDEAN1921) August 19, 2023

وبرمج مدرب “المولودية” صبيحة السبت حصة فيديو للاعبيه للوقوف عند عديد النقاط الخاصة بالجانب التكتيكي.