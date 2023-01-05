-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالصور.. بلجود يعاين مدى تقدم أشغال مترو الجزائر

الشروق أونلاين
  • 506
  • 0
بالصور.. بلجود يعاين مدى تقدم أشغال مترو الجزائر
ح.م

تفقد وزير النقل والأشغال العمومية، كمال بلجود، الخميس، مشروع توسعة خط مترو الجزائر عين النعجة-براقي.

وفي إطار زيارة عمل بولاية الجزائر للوقوف على عدد من المنشآت والمشاريع ذات صلة بالقطاع، قام بلجود صبيحة الخميس بتفقد مشروع توسعة خط مترو الجزائر عين النعجة – براقي.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير لشروحات حول مراحل مشروع توسعة خط مترو الجزائر بشطريه عين النعجة -براقي وكذا خط الحراش-مطار هواري بومدين الدولي.

وعاين المسؤول الأول عن القطاع مدى تقدم الأشغال بمحطات مترو محمد بوضياف، كما تفقد النفق سيرا من المحطة إلى غاية مخرج الطريق الجوي، بالإضافة إلى تفقد محطة مترو عين النعجة -محطة SNTF.

مقالات ذات صلة
.. أسرار “تحطيم” النقل البحري!

.. أسرار “تحطيم” النقل البحري!

لخضر بن خلاف وجاب الله.. انفصال بعد مسيرة فاقت 30 سنة

لخضر بن خلاف وجاب الله.. انفصال بعد مسيرة فاقت 30 سنة

بيع وهمي للتأشيرات الإلكترونية وتذاكر الطيران مقابل 5 ملايين!

بيع وهمي للتأشيرات الإلكترونية وتذاكر الطيران مقابل 5 ملايين!

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 04 جانفي 2023

أخبار الجزائر ليوم الأربعاء 04 جانفي 2023

بالصور.. أعوان الحماية المدنية ينقذون حصانا علق في حفرة

بالصور.. أعوان الحماية المدنية ينقذون حصانا علق في حفرة

حكيم مدان: مفاجأة كبيرة تنتظر الجمهور الجزائري خلال حفل الافتتاح

حكيم مدان: مفاجأة كبيرة تنتظر الجمهور الجزائري خلال حفل الافتتاح

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد