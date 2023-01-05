بالصور.. بلجود يعاين مدى تقدم أشغال مترو الجزائر

تفقد وزير النقل والأشغال العمومية، كمال بلجود، الخميس، مشروع توسعة خط مترو الجزائر عين النعجة-براقي.

وفي إطار زيارة عمل بولاية الجزائر للوقوف على عدد من المنشآت والمشاريع ذات صلة بالقطاع، قام بلجود صبيحة الخميس بتفقد مشروع توسعة خط مترو الجزائر عين النعجة – براقي.

وحسب بيان للوزارة، استمع الوزير لشروحات حول مراحل مشروع توسعة خط مترو الجزائر بشطريه عين النعجة -براقي وكذا خط الحراش-مطار هواري بومدين الدولي.

وعاين المسؤول الأول عن القطاع مدى تقدم الأشغال بمحطات مترو محمد بوضياف، كما تفقد النفق سيرا من المحطة إلى غاية مخرج الطريق الجوي، بالإضافة إلى تفقد محطة مترو عين النعجة -محطة SNTF.