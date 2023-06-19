بالصور.. بلمهدي يزور الحجاج الجزائريين المرضى بمستشفى الحرم

قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بزيارة لمستشفى الحرم بالمدينة المنورة، للاطمئنان على الحجاج الجزائريين الذين يتلقون العلاج بهذا المستشفى.

وأفاد الوزراة أن بلمهدي تنقل الاثنين رفقة سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية محمد علي بوغازي ورئيس مركز المدينة المنورة لبعثة الحج الجزائرية، إلى مستشفى الحرم بالمدينة المنورة، للاطمئنان على الحجاج الجزائريين الذين يتلقون العلاج بهذا المستشفى.

وأعرب الوزير عن ارتياحه للرعاية الصحية التي تضمنها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن، والتي تعزز أواصر العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين.