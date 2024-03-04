بالصور.. بيتكوفيتش يوقع على عقده مع “الفاف”

وقع الناخب الوطني الجديد، فلاديمير بيتكوفيتش، على عقده مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ”الفاف”، صورا لعملية توقيع المدرب الجديد للمنتخب الجزائري.

ووقع المدرب الجديد لـ”الخضر” على عقد يمتد إلى غاية 2026 .

وكان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي قد أكد مؤخرا في مقابلة حصرية مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن عقد بيتكوفيتش ينقسم إلى شطرين.

وأضاف في هذا السياق: “تنتهي الفترة الأولى من العقد في 31 ديسمبر 2025، وهي التي ستشهد نهاية تصفيات كأس العالم 2026. إذا نجح المدرب الجديد في تأهيل المنتخب الوطني إلى كأس العالم، سيتم تمديد العقد تلقائيا حتى 31 جويلية 2026 بنفس الشروط والأحكام. أما إذا لم يحدث ذلك، فسيتم فسخ العقد من جانب واحد دون تعويض”.