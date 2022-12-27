بالصور.. جولة داخل ملعب براقي قبل أيام من انطلاق الشان

قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا للمحليين، يحرص عمال ملعب براقي بالعاصمة، على وضع الروتوشات الأخيرة، على مختلف المرافق، استعدادا للعرس الإفريقي.

وتبين الصور أن أغلب المرافق المتواجدة في ملعب نيلسون مانديلا لبراقي أصبحت جاهزة للعرس الإفريقي.

وضع العمال بملعب براقي، اللمسات الأخيرة، على غرف تغيير الملابس، المطعم والمداخل، التي تبدوا جاهزة.

كما يتم التركيز حاليا على أرضية الميدان المعشوشبة طبيعيا، حيث تشهد عناية مستمرة في انتظار تخطيطها ورسم مختلف معالم ملعب كرة القدم.