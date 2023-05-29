بالصور.. خسائر كبيرة بملعب الشهيد حملاوي خلال مباراة مقرة وبلوزداد

نددت مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، بتصرفات الجماهير في مباراة نجم مقرة وشباب بلوزداد، التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي، في إطار نصف نهائي كأس الجزائر.

وأكدت مديرية الشباب والرياضة لولاية قسنطينة، أنه قد تم تكسير ما يقارب الـ1000 كرسي، من طرف أنصار الفريقين، خلال اللقاء المذكور، بالإضافة إلى خسائر في بعض التجهيزات بعد تخريبها.

وأضافت أن ملعب الشهيد حملاوي، استقبل منافسات “الشان”، وكان أقل من17 سنة، دون تسجيل أي تصرف من هذا القبيل، رغم الحضور الجماهيري المعتبر في معظم المباريات.