بالصور.. شباب بلوزداد يتسلم درع البطولة

تسلم فريق شباب بلوزداد أمسية السبت، درع البطولة للموسم الكروي 2022 – 2023، وسط احتفالات كبيرة، في ملعب 20 أوت بالعاصمة.

واحتفل اللاعبون مطولا، في أجواء رائعة صنعها الجمهور الحاضر في ملعب 20 أوت بمناسبة مباراة شبيبة القبائل لحساب الجولة الأخيرة، والتي حسمها رفقاء بوصوف بثلاثة أهداف لهدفين.

وتوج “الشباب” باللقب العاشر في تاريخه، والرابع على التوالي، بعد إنهائه الموسم في الصدارة برصيد 61 نقطة، بفارق 14 نقطة عن الوصيف شباب قسنطينة.

وفاز شباب بلوزداد بـ18 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر مبارتين.