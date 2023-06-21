بالصور.. شباب بلوزداد يختتم تحضيراته لمباراة نهائي كأس الجزائر

اختتم فريق شباب بلوزداد تحضيراته تحسبا لمواجهة جمعية الشلف في نهائي كأس الجزائر، المرتقب هذا الخميس بملعب ميلود هدفي في وهران.

وأجرى شباب بلوزداد صبيحة الأربعاء، آخر حصة تدريبية، بملعب ميلود هدفي بوهران، حيث وضع المدرب الكوكي اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي تدخل المباراة المرتقبة أمام جمعية الشلف.

ويواجه شباب بلوزداد، جمعية الشلف، في نهائي كأس الجزائر، المرتقب هذا الخميس، بداية من الساعة الخامسة مساء، بملعب ميلود هدفي بوهران.