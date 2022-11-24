بالصور.. لاعبو اليابان ينظفون غرف الملابس وفيفا يشيد

قام لاعبو المنتخب الياباني بتنظيف غرف الملابس بعد مباراة ألمانيا، وهو التصرف الذي نالوا بفضله الإشادة من “الفيفا”.

ونشر الحساب الرسمي لـ”فيفا” على تويتر، صورة لغرف ملابس المنتخب الياباني، وهي نظيفة، بعد الاحتفال بالفوز التاريخي المحقق على حساب المنتخب الألماني.

وأشاد “فيفا” في التغريدة برقي عناصر المنتخب الياباني، كما تحدث عن نظافة الجمهور الياباني في المدرجات.

وكان الجمهور الياباني، قد نال إعجاب الجميع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له، وهو ينظف المدرجات بعد نهاية المباريات التي يشاهدونها.