بالصور.. لاعبو اليابان ينظفون غرف الملابس وفيفا يشيد
قام لاعبو المنتخب الياباني بتنظيف غرف الملابس بعد مباراة ألمانيا، وهو التصرف الذي نالوا بفضله الإشادة من “الفيفا”.
ونشر الحساب الرسمي لـ”فيفا” على تويتر، صورة لغرف ملابس المنتخب الياباني، وهي نظيفة، بعد الاحتفال بالفوز التاريخي المحقق على حساب المنتخب الألماني.
After an historic victory against Germany at the #FIFAWorldCup on Match Day 4, Japan fans cleaned up their rubbish in the stadium, whilst the @jfa_samuraiblue left their changing room at Khalifa International Stadium like this. Spotless.
Domo Arigato.👏🇯🇵 pic.twitter.com/NuAQ2xrwSI
— FIFA.com (@FIFAcom) November 23, 2022
وأشاد “فيفا” في التغريدة برقي عناصر المنتخب الياباني، كما تحدث عن نظافة الجمهور الياباني في المدرجات.
لاعبو منتخب اليابان قاموا بتنظيف غرفة تبديل الملابس بعد نهاية مباراة الأمس أمام ألمانيا ثم وضعوا عبارة ” شكراً ” 🇯🇵😍#في_المونديال pic.twitter.com/BRfMIeRGnF
— FilGoal (@FilGoal) November 24, 2022
وكان الجمهور الياباني، قد نال إعجاب الجميع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له، وهو ينظف المدرجات بعد نهاية المباريات التي يشاهدونها.