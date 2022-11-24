-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
قضية جمال بن سماعيل: محكمة الدار البيضاء تصدر أحكامها
رياضة

بالصور.. لاعبو اليابان ينظفون غرف الملابس وفيفا يشيد

عمر سلامي
  • 384
  • 0
بالصور.. لاعبو اليابان ينظفون غرف الملابس وفيفا يشيد
ح.م
غرف ملابس المنتخب الياباني

قام لاعبو المنتخب الياباني بتنظيف غرف الملابس بعد مباراة ألمانيا، وهو التصرف الذي نالوا بفضله الإشادة من “الفيفا”.

ونشر الحساب الرسمي لـ”فيفا” على تويتر، صورة لغرف ملابس المنتخب الياباني، وهي نظيفة، بعد الاحتفال بالفوز التاريخي المحقق على حساب المنتخب الألماني.

وأشاد “فيفا” في التغريدة برقي عناصر المنتخب الياباني، كما تحدث عن نظافة الجمهور الياباني في المدرجات.

وكان الجمهور الياباني، قد نال إعجاب الجميع على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له، وهو ينظف المدرجات بعد نهاية المباريات التي يشاهدونها.

مقالات ذات صلة
الهدف من زيادة الوقت بدل ضائع هو القضاء على إضاعة الوقت

الهدف من زيادة الوقت بدل ضائع هو القضاء على إضاعة الوقت

بطل إفريقيا ينهزم

بطل إفريقيا ينهزم

بن شيخة: تونس قادرة على بلوغ ثمن نهائي المونديال

بن شيخة: تونس قادرة على بلوغ ثمن نهائي المونديال

“الخضر” هم أول من تحدى الكبار وقهر الألمان قبل أربعين سنة

“الخضر” هم أول من تحدى الكبار وقهر الألمان قبل أربعين سنة

بالفيديو.. لاعبو منتخب إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني في مونديال قطر

بالفيديو.. لاعبو منتخب إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني في مونديال قطر

لهذا السبب زاد الوقت بدل الضائع في مونديال قطر بشكل غير مسبوق

لهذا السبب زاد الوقت بدل الضائع في مونديال قطر بشكل غير مسبوق

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد