بالصور.. محرز يواصل تحضيراته مع الأهلي تحسبا لمواجهة نادي الأخدود

يواصل نادي الأهلي السعودي الذي ينشط في صفوفه رياض محرز ومواطنه بودبوز تحضيراته للمواجهة المقبلة أمام الأخدود.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الأهلي السعودي صورا لاستعدادات التشكيلة للمباراة المقبلة، حيث يتدرب محرز بصفة عادية وبمعنويات عالية، خاصة وأنه بدأ يتأقلم مع الدوري السعودي.



وافتتح رياض محرز عداده التهديفي في المباراة السابقة أمام نداي الخليج، وساهم في فوز الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

ويواجه رفقاء محرز نادي الأخدود هذا الخميس بداية من الساعة السابعة بتوقيت الجزائر، لحساب الجولة الثالثة من الدوري السعودي.