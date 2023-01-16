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رياضة

بالصور.. ملعب وهران جاهز لاحتضان مباراة الكاميرون والكونغو

عمر سلامي
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بالصور.. ملعب وهران جاهز لاحتضان مباراة الكاميرون والكونغو
ح.م
ملعب ميلود هدفي بوهران

تظهر آخر الصور، الملتقطة من ملعب ميلود هدفي بوهران، جاهزيته التامة، لاحتضان أولى مباريات المجموعتين الرابعة والخامسة، من بطولة شان الجزائر.

ويحتضن ملعب وهران، الاثنين، المباراة الأولى عن المجموعة الرابعة، والتي ستجمع بين مالي وأنغولا بداية من الساعة الخامسة مساء.

أما المباراة الثانية التي يحتضنها ملعب ميلود هدفي، فستنطلق على الساعة الثامنة مساء، وتجمع بين الكاميرون والكونغو، لحساب المجموعة الخامسة.

وتراهن اللجنة المنظمة لشان الجزائر، على حضور الجماهير الوهرانية بقوة، إلى ملعب ميلود هدفي بوهران، على غرار الإقبال الجماهيري الكبير الذي شهدته ملاعب نيلسون مانديلا ببراقي، و19 ماي بعنابة، والشهيد حملاوي بقسنطينة.

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