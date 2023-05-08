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رياضة

بالصور.. منتخب أقل من 17 سنة يزور جامع الجزائر الأعظم

عمر سلامي
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بالصور.. منتخب أقل من 17 سنة يزور جامع الجزائر الأعظم
ح.م
منتخب أقل من 17 سنة خلال زيارته لجامع الجزائر الأعظم

قام المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمسية الأحد، بزيارة جامع الجزائر الأعظم.

وقرر الطاقم الفني إخراج لاعبيه من الضغط، وكسر روتين التدريبات والمباريات، ببرمجة الزيارة، التي قام خلالها اللاعبون بزيارة مختلف مرافق الجامع.


وتم استقبال اللاعبين من طرف إمام الجامع، ورئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى جيداوي.

ويشرع أشبال المدرب رمان في التحضير لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره المغربي، سهرة الأربعاء، بداية من الثامنة ليلا، بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

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