بالصور.. هذه أهمّ مشاريع الطرق البريّة قيد الإنجاز في الجزائر

130 مشروعا على مسافة 1671 كيلومتر

يتكوّن البرنامج الجاري لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية فيما يتعلّق بتوسيع شبكة الطرقات البريّة، من 130 مشروعا قيد الإنجاز، تمتدّ على مسافة 1671 كيلومتر.

جاء هذا في وثيقة البرامج والإنجازات، التي عرضها الوزير لخضر رخروخ أمام اللجنة المتخصصة في المجلس الشعبي الوطني.

وتتوزّع هذه المشاريع، حسب ما تتضمنه الوثيقة التي اطّلع عليها “الشروق أونلاين”، بالشكل التالي:

2 كم إنجازات جديدة،

273 كلم لمشاريع ازدواجية الطرق الرئيسية،

786 كلم لمشاريع التطوير،

و34 وحدة من المنشآت الفنية.

ومن بين البرامج الاستراتيجية وذات أولوية للقطاع، تعرض الوثيقة مشاريع: